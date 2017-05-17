ÖZGÜR VE ÇARPICI MANGO

MODA 19 saat önce

Mango'nun yeni koleksiyonu bizleri farklı bir yolculuğa çıkarıyor.

Her sezon yarattığı bambaşka hikayelerle bizleri buluşturan Mango, High Summer 2017 koleksiyonuyla taptaze parçalar ile karşımıza çıkıyor. Minimal olmasının yanı sıra dikkat çekiciliği hiçbir şekilde elden bırakmayışıyla da gözleri üstünde toplayan Mango, bu sefer ilhamını adaların sonsuz vahşi ruhundan, kadınların arkadaşlık dünyasından ve tropik ormanların taşkınlığından alıyor. Sophia Ahrens, Alanna Arrington ve Arizona Muse’un çekimlerinde yer aldığı kampanya bu üç büyüleyici isimle birlikte her şeyden ve herkesten uzakta, hayallerinin peşinde koşan ve dünyayı gezen üç kızın hikayesini paylaşarak yaz aylarının mükemmelliğini de gün yüzüne çıkarıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE