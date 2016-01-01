OYUNCAK AYI AŞKINA

MODA 56 dakika önce allmagazine

Teddy bear montlar sokak modasını hakimiyeti altına aldı.

MaxMara ile hayatımıza giren ve kısa sürede 2017/18 Sonbahar/Kış sezonunun en çok konuşulan dış giyim parçalarından biri haline gelen ‘teddy bear’ montlar havaların soğumasıyla birlikte sokak modasını hakimiyeti altına aldı. Çocukluk yıllarımızın vazgeçilmezi oyuncak ayılardan ilham alarak hazırlanan ve çoğunlukla camel renginde olan bu paltonun daha ulaşılabilir fiyatlardaki versiyonları Topshop, Zara, Marks & Spencer ve COS’ta yer alıyor. Hazır indirimler başlamışken göz atmanızı öneririz.