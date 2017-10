ONLINE ALIŞVERİŞİN YENİ ÜYESİ

MODA 18 saat önce Dilruba Karaköse

Modern ve zevkli kadınları hedef alan dış giyim ve ceket markası L’Atelier Caché artık online satışta!

Günümüz teknolojisiyle artık her şeye kolaylıkla ulaşmak ve sahip olmak istiyoruz. Bu duruma her sektör bir şekilde adapte olmaya çalışırken, moda dünyası online alışveriş keyfini müşterilerine sunarak bir tıkla istedikleri parçayı kapılarına kadar ulaştırıyor. Farklı markalar da yavaş yavaş buna uyum sağlıyor. L’Atelier Caché gibi… Kendi showroom’u dışında V2K ve Gizia Gate’den ulaşılabilen parçalarını artık lateliercache.com adresi üzerinden satışa sunuyor. Her ürünü kendi atölyesinde üretilirken, kaliteli materyaller kullanılması ve yaratıcılık ön planda. Markanın imzası haline gelen yelekler ise müşterilerine özgün detaylarla modern, rahat ve bireysel bir kimlik kazandırıyor.

