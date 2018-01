ONLAR ÇANTA DEĞİL, HOOOP

MODA 11 saat önce Yunus Başaran

Kasnaktan çanta nasıl olur sorusunun en güzel ve kullanışlı cevabı, Hooop The Bag…

Nesiller boyu, bize sunulan tüm sezonlarda kadınların vazgeçemediği bir aksesuar var: çantalar. Boy boy, çeşit çeşit, renk renk… Markaların birbiriyle yarıştığı, tüm trendleri an be an uyguladığı bu harika aksesuarlara her geçen gün farklı bir tür daha ekleniyor. Ancak böylesini hiç görmemişsinizdir. Gizem Yücelen’in, Naba Milano’da Moda ve Tekstil tasarım yüksek lisansını yaptığı dönemde, çalıştığı projeleri esnasında doğan fikirle hayata geçen, kasnaktan çanta yapımını nasıl bir markaya dönüştürdü? Tasarım süreci ve markası üzerine yaptığımız tatlı söyleşi için devam edin…

Kasnak çanta yapma fikrinin çıkış hikâyesinden bahseder misiniz?

Hooop The Bag’in ilk adımları 2012’de o zamanlar yüksek lisans yapmakta olduğum Milano’da atıldı. Okulda gerek dersler, gerek kişisel projeler için çok farklı materyallerle, farklı disiplinlerle tanışma fırsatım oldu. Yine böyle bir deneme döneminde aslında çocukluğumdan çok aşina olduğum kasnaklarla yolum kesişti. Kasnaklar üzerinde hep kanaviçe, nakış yapıyorduk fakat bundan bir 3 boyutlu form oluşturma fikri sanırım o günlerde aldığım eğitimin de katkısı ile hayata geçti. “Bu iki kasnak ayrı ayrı çok güzeller ama ya aralarını birleştirip çantaya dönüştürmek istesem…” dediğim anı çok net hatırlıyorum ve şuan Hooop the Bag’in geldiği nokta o sorunun açtığı kapıdan bugüne kadar uzanan serüvenler dizisi…

Milano’da markanızı yaratabilirdiniz, neden Türkiye’yi tercih ettiniz?

Aslında çok da tahmin edilebilir sebeplerden. Burada hem ham madde ve malzemeye hem de üretime ulaşım çok daha kolay. Öğrencilik dönemimizde de Milano’da en çok zorlandığımız nokta buydu. İstanbul’da o kadar alışmışız ki bizim alanımızda istediğimiz her türlü malzemeyi ve nerede ürettireceğimizi kolayca bulabilmeye, orada her projede ayrı bir zorluk oluyordu. Bu anlamda proje Milano’da kısıtlı imkânlarla başlasa da hızlanması ve köklü temellerinin atılması aslında İstanbul’da gerçekleşti.

Başarıyı tanımlar mısınız? Sizin en büyük başarınız ne olmuştur?

Başarıyı hiçbir zaman tamamlanmayan, sürekli kendini yenileyen bir döngü olarak görüyorum. Başarı olarak gördüğüm her adım bir sonraki adımın ne olduğu merakını doğuruyor. En büyük başarım sanırım çok çabuk sıkılan bir insan olmama ve yenilgilerime rağmen uzun yıllardır istediğim moda alanında tutunma çabam, nasıl inat ettiğim konusunda ara sıra ben bile kendime şaşırıyorum. Ve bir de somut bir başarı örneği gerekiyorsa, Hooop the Bag’le kazandığım ödülüm.

Lafayette İstanbul ve Edwards’a girmeye hak kazandınız. Süreç nasıl gelişti?

Tasarım Tomtom Sokakta etkinliği kapsamında Tescilli Markalar Derneği tarafından düzenlenen bir tasarım ödülleri yarışması gerçekleşti. Bu yarışmada Hooop the Bag “Özgün Ürün Tasarımı” ödülünü alarak kendi kapısını kendi araladı ve bu büyük mağazalara girmeye hak kazandı.

Tasarıma başlarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Öncelikle ana malzemem değişmesini hiç istemediğim kasnaklar olduğu için, yaratacağım tasarımların kasnakla veya kasnak üzerinden uygulanabilirliğine dikkat ediyorum. Bu kısıtlayıcı bir süreç gibi görünse de kısıtlı sınırlardan yeni çıkış noktaları bulmak fazlasıyla eğlenceli.

Tasarıma başlamak için ihtiyacınız olan bir motivasyonunuz var mıdır? Ya da ilham aldığınız bir olgu?

Belirli bir motivasyonum yok aslında, fikrin ne zaman nasıl geleceğini hala kestiremiyorum. Hiç beklemediğim bir anda çıkabiliyor. Fakat fikri ilk aradığım noktalar hep hikâyeler oluyor, çocuk masalları, peri masalları gibi… Genelde günler süren gezintilerden sonra ilham kaynağım yine bu başlangıç noktam oluyor.

Koleksiyonlarınızı nasıl isimlendiriyorsunuz?

Çoğu zaman koleksiyonu bir masal olarak ele alıp, çantaları kendi özelliklerini göz önünde bulundurarak o masalın karakterleri olarak isimlendiriyorum. Son koleksiyonumun ismi Magical Circus Tour. İsim ilhamını The Beatles’dan aldı, bu sebeple de koleksiyondaki çoğu karakteri de yine The Beatles şarkılarındaki karakterlerden seçerek isimlendirdim.

İlginç sayılabilecek fikirleriniz var mı? Fütürist bir yanınız olduğunu düşünüyor musunuz?

İlginç sayılabilecek fikirler hep ziyaret halinde ama fütürist biraz iddialı olabilir. Tasarımlarımda da daha yakın geleceğe dair öngörüler ve tahminler yakaladığım olabiliyor diyebiliriz.

Aldığınız en ilginç yorum ne oldu?

“Bu fikir benim de aklıma gelmişti.’’ O fikir geldiyse eyleme geçseydin, o noktada eyleme geçmediysen sonrasında böyle bir cümle kurmak baya ilginç geliyor.

Sizce şu kelimelerden hangisi size daha yakın? Kullanışlılık, Erişilebilirlik, Gösteriş…

Kullanışlılık kesinlikle her tasarımımda kendime hatırlattığım, çantalarımın temel taşı olmasını istediğim bir özellik ama günün sonunda gösteriş ve cesaret daha çok ön plana çıkıyor.

Ürünlerinizi almak isteyen okurlarımız nasıl ulaşabilirler?

Ürünleri detaylı incelemek, ve hakkında bilgi almak isteyenler için Instagram hesabım Hooop The Bag’den, satın alım için Lidyana ve Hipicon sitelerinden Hooop the Bag’e ulaşabilirler.

YAZI YUNUS BAŞARAN