OLIVIA PALERMO’DAN ÇOK ŞİRİN BİR İŞBİRLİĞİ

MODA 2 gün önce Dilara Yilmaz

It-Girl Olivia Palermo, hem rahat hem de şık olmayı başaran Pretty Ballerinas’ın yüzü oldu.

Hem şık hem rahat olan babetleri giymek varken kim rahatsız topuklu ayakkabılar giymek ister ki? Tarzıyla kendini herkese hayran bırakan it girl Olivia Palermo, tutkunu olduğu markalardan Pretty Ballerinas’ın yüzü oldu. Fast-fashion markalarla high-end markaları kombinlemesiyle ünlü Palermo’nun günlük hayatında sıkça tercih ettiği babetlerin yüzü olması bizleri şaşırtmadı. “Şirin ama konforlu babet” sloganıyla yola çıkan marka, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tanıtmak için Palermo’nun seçtiği 8 parçayla kampanyayı yayınladı. “8 farklı zaman için 8 farklı ayakkabı” temalı kampanyada sadece babet bulunmuyor. Sivri burun terlik, slipper, babet ve spor ayakkabının yanı sıra minik portföy çantalarda var. Olivia Palermo’nun tercihlerini prettyballerinas.com’dan ulaşabilirsiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ