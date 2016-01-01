OLEG CASSINI İLE GEÇMİŞE MODERN DOKUNUŞ

MODA 8 saat önce Dilara Yilmaz

Ünlü gelinlik markası Oleg Cassini, zıtlıklarla zamansız güzelliği yeniden tanımlıyor.

Oleg Cassini, yeni koleksiyonunun ön izlemesiyle zamansız güzelliğin tanımını yeniliyor. Şampanya, denizci mavileri ve siyahlar gibi natürel renkler üzerine cesur pastel işlemelerle abiye elbiselere farklı bir tarz getiriyor. Klasikleşmiş brokar kumaşın gösterişinden ilham alarak modern bir görünüme kavuşturan marka, koleksiyonda adeta geçmiş ve günümüz arasında bir bağ kuruyor. Derin göğüs dekolteleri, V yakalar ve sırtı açık modeller ile kadınları daha cesur bir görünüm kazandırıyor. Oleg Cassini, 2018’e girerken kadınları abiyeleri içinde yine prensesler gibi hissettirecek gibi duruyor.

YAZI DİLARA YILMAZ