OFİS STİLİ REHBERİ

MODA 12 saat önce Ezgi Şuekinci

Stil arkadaşınız ALL iş başında! İşte kış sezonu için ofis stili rehberiniz!

Her gün aynı saatte uyanıyorsunuz, gardırobunuzun önünde su gibi akan dakikalara rağmen ne giyeceğinize karar veremiyorsunuz değil mi? Şaşırmadık çünkü her kadının ortak krizinden bahsediyoruz. Özellikle kış aylarında gelen uyuşukluk hissiyle birlikte eziyet haline gelen kombin yapma süreci, çalışan kadınların korkulu rüyası. Tüm bunların üzerine bir de “ofiste şık görünmek” isteği eklenince, mağlum kriz kapıda demektir. ALL ekibi olarak boş durmuyoruz ve size faydalı olacağını düşündüğümüz araştırmalar içerisine giriyoruz. Bu kez de kış aylarında ofis şıklığını yakalamak isteyen çalışan okurlarımız için en stil sokak görünümlerini derledik. Yün elbiseler, oversized kazaklar, ceketler, kalem formlu etekler, şapkalar ve eldivenler kışı en güzel yanstan parçalar. Peki sizin stilinizi en iyi yansıtan görünüm aşağıdakilerden hangisi?

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ