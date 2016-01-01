OFF-WHITE X JIMMY CHOO İŞBİRLİĞİ

MODA 10 saat önce Dilara Yilmaz

Son dönemin popüler markası Off-White, dünyaca ünlü ayakkabı devi ile kapsül koleksiyon çıkarıyor.

Instagram’da son dönemde en çok paylaşılan markalar arasına giren Off-White, Nike ile yaptığı spor ayakkabı işbirliğinden sonra başka bir ayakkabı koleksiyonu çıkarıyor. Ünlü ayakkabı markası Jimmy Choo ile yaptıkları işbirliği ile daha feminen bir koleksiyona imza atan marka pleksi kaplı ayakkabılar ile popülerliğini koruyacak gibi duruyor. Prenses Diana’dan ilham alarak hazırladığı 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonunda görücüye çıkan ayakkabılar, geçtiğimiz günlerde New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir partiyle duyuruldu. Koleksiyon jimmychoo.com’da ve seçili mağazalarda satışa çıktı.

YAZI DİLARA YILMAZ