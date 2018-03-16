MODA 19 saat önce Dilara Yilmaz

Mavi gözlü bakışlarıyla kalbimizi çalan modeller Line Brems ve Monika Jac Jagaciak, ALL radarında...

Moda dünyasında her ay, en az bir isim sosyal medya sayesinde popüler oluyor. Haliyle modellik ajansları için yeni keşifler yapmanın çok daha kolay olduğu şu günlerde Instagram’da radarımıza takılan güzel iki modelden bahsetmemek olmaz, Line Brems ve Monika Jac Jagaciak. Biri 97 biri 94 yılı doğumlu olan modeller güzellikleriyle adeta herkesi büyülüyorlar. Gelin bu iki modele yakından bakalım.

Line Brems

Cara’nın Görsel İkizi

Danimarka kökenli model 2016 yılında ilk Cara’ya benzerliği ile kendini duyurmuştu. Yeni Cara lakabının üzerine yapışmasını istemeyen model işiyle anılmak istemişti.

O Bir Tommy Kızı

2015 yılından beri Tommy Hilfiger ailesinin bir parçası olan model, Tommy defilelerinin ve kampanyalarının vazgeçilmez isimlerinden. Aynı zamanda kendisi markanın ikonik kokusu Tommy Girl’ünde yüzü.

Defileden Defileye

Moda haftaları onun için pek hayli yoğun geçiyor. Ünlü markaların defileleri arasında mekik dokuyan model bu halinden memnun.

Farkı Kaşları

Cara Delevingne’da olduğu gibi kaşlarıyla diğer modellerden ayrılan model, kaşlarına asla ellemiyor ve kendi haline bırakıyor.

Monika Jac Jagaciak

Podyum Tozu

Daha 15 yaşındayken Calvin Klein defilesinin açılışını yapan model podyumun tozunu çok erken yaşta yuttu.

Victoria’nın Meleklerinden

2015 yılında Victoria’s Secret’ın yeni melekler statüsüne aldığı model, markanın her yıl gerçekleştirdiği o efsane defilelerininde bir parçası.

Duru Güzel

Ayrık ön dişleri, küçük yüz hatlarıyla masum bir yüz ifadesine sahip olan 94’lü model güzellik markalarında radarında. Güzel model, 2010 yılından beri Chanel Beauty’nin yüzü.

Pixie Saçlar

Geçtiğimiz ay radikal bir karar alan güzel model saçlarını kısacık pixie modeli kestirdi. Yeni model saçları farklı bir hava katan model, InstaStories’de yeni saçlarıyla ilgili devamlı bir şeyler paylaşıyor.

YAZI DİLARA YILMAZ