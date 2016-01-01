NOMADIC REPUBLIC’IN YENİ MODELLERİ

MODA 11 saat önce Yunus Başaran

Geçtiğimiz yaza damgasını vuran Nomadic Republic'in yepyeni modelleri karşınızda...

Geçen yaz herkesin peşinden koştuğu, şık, rahat ve ergonomik tasarımlarıyla kendisine aşık eden Nomadic Republic sandalet ve terliklerin güncellenmiş renk ve modelleri satışa sunuldu. Halat sandalet ve terlik trendi öylesine çok sevildi ki, tüm dünyadaki belli başlı Influencer’ların vazgeçilmezleri arasına hızla girdiği gibi hemen hemen her yerde kendileriyle karşılaşmaya başladık. Yeni sezonda haki, lacivert, bordo, kırmızı ve turkuaz gibi renklerin ağırlığı hissediliyor. Ayrıca kalın taban trendi Nomadic Republic’in yeni modellerinde de karşımıza çıkıyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN