NIKE’IN MARKA İŞBİRLİKLERİ

MODA 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Dünyaca ünlü markaların imza atmış olduğu birliktelikler, kullanıcılar üstünde çarpan etkisi yaratıyor; tüm dünyada büyük ses getiriyor.

Moda severler her yıl ilgiyle ve heyecanla o senenin ses getireceğine inanılan marka işbirliklerinin duyurulmasını bekliyor ve ortaya çıkan ürünlere rağbet gösteriyor. Hal böyle olunca büyük markalar, hızını düşürmeden başka markalarla yeni ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Uzun yıllardır yapmış olduğu işbirliktelikleriyle kullanıcıların gönlünde taht kurmayı başarmış olan Nike, verilebilecek en güzel örneklerden desek yalan söylemiş olmayız.

Bu yazıda, tenisten beyzbola, futboldan krikete ve atletizme kadar çeşitli sporları destekleyen ve bir imparatorluk haline gelen Nike’ın, geçmişten bu güne içinde bulunduğu marka birlikteliklerinden bazılarını kaleme aldık. Nike ile kulvarında hatırı sayılır bir üne sahip olan markalar bu zamana kadar neler yapmış hatırlayalım.

Nike – Supreme

Vans ve Timberland gibi markalarla da ortaklığını sürdüren Supreme, çok heyecanlandıran ayakkabılar için yıllar önce Nike ile masaya oturmuştu. 2002 yılına döndüğümüzde YEEZY ve NMD’lerden önce, dönemin en çok aranan ayakkabıları Nike Dunk Low Pro SB Supreme üretildiğini görüyoruz.

Nike ve Supreme 2003 yılında karşımıza kolej mavisini andıran ve altın renkte Nike logosunun bulunduğu Nike Dunk High Pro SB Supreme tasarımlarıyla çıktı ve yine çok beğenildi.

2003 yılından sonra, 2017 yılı Nike Air More Uptempo Supreme de dahil her yıl ortalama iki tane olmak üzere 17 modelle daha karşımıza çıkan Nike ve Supreme uzun yıllar daha birlikte çalışacak gibi görünüyor.

Nike – Comme des Garcons

Nike ve Comme des Garcons 20 yıla yakın bir süredir, sokak giyimi ve yüksek moda arasındaki boşluğu sağlamlaştırmaya çalışyor. İlk olarak 1999 yılında karşımıza çıkan Junya Watanabe x Nike Zoom Haven ayakkabılarını, 2000’de piyasaya sürülen Junya Watanabe x Nike Air Kukini ayakkabıları takip etti. 2017 yılı da dahil olmak üzere, 18 yılda 15’ten fazla model tasarlandı.

Nike – Gyakusou

Bir süredir birlikte güzel işler ortaya çıkaran Gyakusou ve Nike’ın 2017 yılında üretmiş olduğu son koleksiyon da gündemi hayli meşgul etti. Hem kadın hem de erkekler için tasarlanan koleksiyon mavi ve kımızı ağırlıklı renklerden oluşuyor. Koleksiyonun tasarımı için bir araya gelen tasarımcı Jun Takahashi ile NikeLab’in mükemmel tasarım ekibi, herkesin merakla beklediği tasarımları görücüye çıkardı.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ