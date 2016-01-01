NEW YORK MODA HAFTASI’NDAN DETAYLAR

MODA 5 saat önce Dilruba Karaköse

Herkesin gözü New York Moda Haftası'ndayken bilinmesi gerekenleri 7 maddede sıraladık.

Biz daha sonbaharın kapıda olduğu fikrine kendimizi yavaş yavaş alıştırmışken ve önümüzde muhtemelen uzun geçecek bir kış bizi beklerken, moda dünyası ileri görüşüyle 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını çoktan gün yüzüne çıkarmaya başladı bile. Bizleri ne gibi sürprizlerin beklendiğinin göstergesi ise pek tabii moda haftaları. Hal böyle olunca gözümüz yarın başlayacak ve 13 Eylül’e kadar sürecek olan New York Moda Haftası’na çevrilmiş durumda. Bizlerde 7 maddede NYFW’e dair bilinmesi gerekenleri sıralıyoruz.

Rodarte, Thom Browne, Proenza Schouler ve Altuzarra gibi yüksek modanın önemli temsilcileri maalesef bu yıl moda haftasında yer almayacaklar.

Tom Ford ve Fenty x Puma ise geri dönüşlerini duyurarak merakımızı iyice arttırıyor.

Ralph Lauren “See Now Buy Now” koleksiyonunu Bedford’ta kendi garajında tanıtmaya hazırlanıp bir değişikliğe imzasını atarken, Derek Lam, Narciso Rodriguez ve Rag & Bone kendi showroom’larında modaseverlerle buluşacak.

İşinin ehli pek çok tasarımcının yanında ilk defa moda haftasında boy gösterecekler de var. Rihanna’nın favorisi Matthew Adams Dolan ve Kim Kardashian West’in tercihlerinden Avustralyalı marka Daisy gibi.

Kim Kardashian West demişken, biricik eşi Kanye West’in popüler markası Yeezy, Season 6 ile geri dönüş yapacak fakat bunun dışında hiçbir detay henüz belli değil.

Adeta ikonikleşen çantalarıyla kalplerimizi çalan Mansur Gavriel, ilk hazır giyim koleksiyonuyla New York Moda Haftası’nda yer alacağını duyurarak bizleri epey sevindiriyor.

Son zamanlarda adını sıklıkla duyar olduğumuz Kaia Gerber ise ilk defa bir moda haftasında podyumda yer alacak. Annesinin yolundan emin adımlarla ilerlerken eminiz çok başarılı olacak.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE