NEŞELİ AYAKLAR

MODA 41 dakika önce

Son dönemin popüler çorap markalarından Socks++'a aşık olacaksınız.

Çorap markaları için pazarlama veya çekim yapmak eminiz ki zordur. İlgiyi sadece çoraplara ve kısıtlı tasarımlara sahip ürünlere çekme fikrini bir düşünün. Bu fikrin aksini ispatlayan, çeşit seçenekleriyle oldukça cezbedici bir marka olan Socks++’ın temelleri, London college of Fashion’da 2015 yılında atıldı. “Stil detaylarda gizlidir ve detaylar her şeydir” sloganı ile yola çıkan marka, hem kadın hem de erkeğe hitap ederek, yaratılan desenleri iki cinsiyete de uyarladıkları ve sayısı 40’ı bulan çeşitleriyle şimdiden kalbimizi kazandı. Çoraplarımızın ihtiyaçtan öte aksesuar haline getirildiği bu dönemde Socks++ tam da bunu yapıyor. Fabrikalarının da ilginç bir özelliği var. Üretim enerjisinin %46’sı, rüzgardan sağlanıyormuş. Aşık olmak için bir neden daha…

Markanın Instagram hesaplarından ve online sitesinden ürünlere ulaşabilirsiniz.