MY CALVINS AİLESİ BÜYÜYOR

MODA 3 saat önce Ezgi Şuekinci

Calvin Klein, çok sesli kampanyası My Calvins’e yeni üyeler kazandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kardashian-Jenner kızlarını bir araya getiren Calvin Klein’ın çıtayı düşürmeye niyeti yok gibi. Zira Calvin Klein, İlkbahar/Yaz 2018 kampanyası için Millie Bobby Brown, Lulu Tenney ve Paris Jackson’ı da tanıtım çalışmalarına dahil etti. Diğer fotoğraf çekimlerinde olduğu gibi Willy Vanderperre’nin objektiflerine poz veren 3’lü giydikleri kırmızı, beyaz ve mavi renklerdeki jean’lerle görülüyor. Yüksek profilli isimleri birbiri ardına ailesine katan Calvin Klein’ın bir sonraki adımını merakla bekliyoruz!

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