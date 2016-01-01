YENİ YILA İYİ BİR BAŞLANGIÇ

MÜCEVHER 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Kaçırmak istemeyeceğiniz büyük indirim Pandora’da!

Yüksek kaliteli mücevherleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan dünyaca ünlü marka Pandora’nın, yeni yıla iyi bir başlangıç yapmak isteyenler için bir sürprizi var! Pandora, 5 – 31 Ocak tarihleri arasında, seçili ürünlerde %60’a varan indirim fırsatını sunuyor. Tüm Pandora mağazalarında geçerli olacak kampanya süresince, el işçiliği ile üretilmiş şık ve zarif kolyelere, bilekliklere, yüzüklere, küpelere ve charm’lara avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Fırsatı kaçırmamanız için en yakın Pandora mağazasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz!

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