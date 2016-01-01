SWAROVSKI’DEN 10. YIL KOLEKSİYONU

MÜCEVHER 17 saat önce Dilara Yilmaz

Ünlü kristal markası, Atelier Swarovski 10. yılı için Jason Wu ile özel koleksiyon çıkarıyor.

Kristali dünyaya tanıtan marka Swarovski, markanın 10. yıl dönümü için ünlü tasarımcı Jason Wu ile ikinci kez atölyeye giriyor. Daha önce 2010 yılında tasarımcıyla bir koleksiyon çıkaran markanın bu özel koleksiyonu için Karlie Kloss kamera karşısına geçiyor. Sofistik, güçlü, duygusal olan Jason Wu kadınından ilham aldığını söyleyen tasarımcı Karlie Kloss’unda bu koleksiyon için mükemmel bir tercih olduğunu belirtti. 149 ile 2990 Dolar arasında satışa çıkacak yüzük, kolye, küpe ve bilezikten oluşan bu özel koleksiyon sonbaharda Swarovski mağazalarında ve online olarak satışa çıkacak.

YAZI DİLARA YILMAZ