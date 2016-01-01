OSCAR, GÖZ KAMAŞTIRDI

MÜCEVHER 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Ünlü isimlerin şıklık yarışına, tasarım harikası mücevherler damgasını vurdu!

Dünyanın en prestijli ödül töreni olarak bilinen Oscar Ödülleri, dün gece nihayet sahiplerini buldu. Birbirinden değerli dünyaca ünlü sanatçılar, Los Angeles’ta düzenlenen törene katılım gösterdi. Akademi Ödüllleri 90. kez sahiplerini bulurken, kırmızı halıda ise kıran kırana bir şıklık yarışı vardı. Yıldızlar, şahane tasarımları en asil tavırlarıyla üzerinde taşıdı. Bu yılın trendlerinden olan bej renk elbiselerden, kadife cüppelere kadar modasal anlamda göz doyuran tasarımlar bir bir sergilendi. Törende kıyafetler kadar tasarım harikası mücevherler de ön plandaydı. Değerli pırlantalar ve elmaslar, kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte Harry Winston’dan Chopart’a, Forevermark’tan Piaget’ye kadar göz kamaştıran o mücevherler!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ