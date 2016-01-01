MÜCEVHER Ezgi Şuekinci
MODERN NAZAR BONCUĞU
Nazar boncuğuna yeni dokunuşlar kazandıran üç kadın; İrem Kefeli Koşar, Aslı Konuk Uc ve Feyza Meral!
Çocukluğumuzun vazgeçilmez aksesuarı kum boncuk bilekliklerine, modernize ederek yeniden hayat veren Freia markası, tamamen el işçiliği ile hazırlanan koleksiyon No Evil’i beğeniye sundu. Mezopotamya’nın simgesi nazar boncuğunu modern hayata uyarlayan marka, yenilikçi ve rengarenk tasarımlarıyla dikkat çekiyor. 925 ayar gümüş üzeri altın kaplama iskeletler, özel üretilmiş el işi cam nazar boncuklar el işi Miyuki boncuklarının birleşimiyle ortaya çıkan No Evil koleksiyonun ilham kaynağı ise “Good vibes only” sloganı. Markanın kurucuları, tasarımların kullanıcılara şans getireceğine ve iyi enerjiler yayacağına inanıyor. İşte koleksiyondan tasarımlar!
YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ