KUSURSUZ GEOMETRİ

Tasarımcı Senem Gençoğlu, Kloto, “KOD” ile evrenin kodlarını tasarım tutkunlarıyla buluşturuyor.

Takı tasarımcısı Senem Gençoğlu, Yunan mitolojisinden esinlenerek hayat verdiği markası Kloto by ”KOD” ile evrenin kodlarını tasarım tutkunlarıyla buluşturuyor. Kloto’nun, Beymen Blender’a özel yeni koleksiyonu KOD; temel ilham kaynağını evrenin bilinmeyen ve hayranlık uyandıran kodlarından, geometrik formlarından, kusursuz dengesinden ve bizi biz yapan DNA’sından alıyor. Kloto, Leonardo Da Vinci’nin “Görmeyi öğren, her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu fark et” sözünden yola çıkarak tasarım tutkunları arasında bir bağ kuruyor. Evrenin ve yaşamın kusursuz dengesini hem sokak stili hem gece şıklığı ile buluşturan KOD, günün her anına eşlik etmeye uygun tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

KOD by Kloto koleksiyonu İstinye Park, Nişantaşı ve Zorlu Beymen’de tasarım tutkunlarını bekliyor.

