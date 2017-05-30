INSTAGRAM’IN YÜKSELEN MÜCEVHER HESAPLARI VOL.4

MÜCEVHER 2 saat önce Dilara Yilmaz

Taşlarının ışıltısıyla bizi bizden alan mücevherler serimize yeni tasarımcılarla devam ediyoruz.

Daha küçücük çocukken ilgimizi çeken takılar büyüdüğümüzde stilimizin en önemli parçaları haline geliyor. Herkeste olmayan tasarımlar ile stilimizi daha farklı ve özgün kılmak mümkün. Sizler için Instagram’ın yükselen mücevher hesaplarını izini süremeye devam ediyoruz.

1. O’lea Diamond

Aile mirası mücevheratı bırakmayarak aldığı moda eğitimi ve editörlüğünü harmanlayan Özlem Yılmaz Küçük, markası O’lea Diamond ile zamansız tasarımlara imza atıyor. Markanın kodlarında mücevherin ölümsüzlüğünü pırlanta, elmas, yakut ve zümrütlerle süslüyor. “Diamond never dies” sloganıyla nesilden nesile aktarılabilecek tasarımlarıyla zamansızlığı vurguluyor.

Minimalist tavrınızla, tüm dikkatlerin üzerinizde toplanacağı bir hafta olması dileğiyle; gunaydin #oleadiamond “Eyes On You” collection. #eyesonyou #diamondbracelet #jewellerydesign A post shared by O’lea Diamond (@oleadiamond_official) on Nov 5, 2017 at 11:29pm PST

2. Elif i Doğan

15 yıllık kariyerini, tutkusu olan takı tasarımı için bir kalemde silen Elif i Doğan, Floransa’da mücevher tasarımı ve yapımı üzerine mesleki eğitim aldı. Koleksiyonlarında arayıp bulamadığı tasarımları, denenmemişi denemeyi, beraber kullanılmaz denilen malzemeleri bir arada kullanmayı ilke edindi.

#jewelry #finejewelry #handmadejewelry #ring #takı #yüzük #silverandgold #instajewelry A post shared by Elif İ.Doğan /Jewelry Designer (@elifidogan) on May 30, 2017 at 12:11am PDT

3. Ümit Aybek Jewelry

Amerika’da yaptığı işletme ve ekonomi Master’ından sonra İzmir’de iş hayatına atılan Ümit Aybek, hayallerini takip ederek ‘’ mücevher tasarımı ve yapımı ‘’ ve sanat derslerine yöneldi. Kendi markasını kurarak minimal ve zamana yenilmeyen ürünler tasarlayarak her şeyin aynılaştığı günümüzde detaylarla kendini buluyor. Tasarımlarında varoluş, evrim, evren, doğa, mitoloji gibi temaları altın, inci ve değerli taşlarla buluşturuyor.

Yeniler #giziagate #lale #cicek#flower #abdiipekci##istanbul#ring##silver#nature #design#umitaybekjewellery A post shared by Love to create new (@umitaybekjewellery) on Aug 4, 2017 at 5:52am PDT

4. Nihan Atakan Jewelry

Endüstri ürünleri tasarım bölümü mezunu olan Nihan Atakan, üniversite yıllarından beri gönül verdiği mücevher tasarımını 2012’de markasıyla taçlandırdı. Bizans’ta kuyumculuk konu tezini ve HRD pırlanta eksperliğini tasarımlarında ki detaylarda görmek mümkün.

5. Sadekar

Adını, “taşlı ya da taşsız mücevherlerin, altın, platin gibi değerli madenlerden yapılmış olan kısımlarını üreten kimse” anlamına gelen “Sadekâr”dan alan mücevher tasarım markası Sadekar, her kadının mücevher kutusunda bulunması gereken kilit parçalardan oluşuyor. Dilek Dönmez Ağyel’in el yapımı olan ve titiz tasarımları ve işçilik sonucunda ortaya çıkan mücevherler, farklı tasarımlarıyla göz dolduruyor.

6. Mer’s

2010 yılında Aylin ve Meral Tahincioğlu kardeşler tarafından kurulan marka, yenilikçi vizyonu sayesinde kısa sürede başarı kazandı. Gümüşü en avantgarde halinde gördüğümüz parçalarla uluslararası alanda lüks butik ve mağazalarda yerini aldı.

#sunday#funday#soulsearcher#earrings#silver#jewels#design#fashion#mers#mersilver A post shared by MeralPeltekci-AylinTahincioğlu (@mers.tr) on Oct 8, 2017 at 5:13am PDT

7. Monan Jewelry

Dünyaca ünlü mücevher evleri için çalıştıktan sonra, 2014’de kendi markasını kuran Müge Onan mücevhere ve pırlantalara olan tutkusu ile kendi seçkin tasarımlarını yaratıyor. Tasarımcı olarak değerli taşların renklerini özgün bir açıdan yorumladığı koleksiyonları asil bir zevkle yaratıcı yeteneği birleştiriyor.

Monan Maleficent Earrings… A post shared by MONAN Jewelry (@mugeonan) on Dec 1, 2017 at 12:11am PST

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ