INSTAGRAM’IN YÜKSELEN MÜCEVHER HESAPLARI VOL.3

MÜCEVHER 10 saat önce Dilara Yilmaz

En yakın arkadaşımız mücevherler için yaptığımız seri hız kesmeden devam ediyor.

Instagram her sektörü olduğu gibi moda endüstrisininde en önemli ulaşım aracı durumunda. Tasarımcıları daha kolay ulaşılabilir yapması hele Türk tasarımcıların keşfedilmesini kolaylaştırması büyük bir gerçek. Kadınların en sevdiği aksesuar olan mücevherlerle ilgili Instagram dosyamız üçüncüsüyle karşınızda.

1. Edde Jewelry

Üniversite eğitiminde medya ve görsel sanatlar ile psikoloji çift anadal yapan Zeynep Naz Sungurlu, çocukluktan beri tutkusu olan resim ve tasarımı baba mesleği mücevher ile birleştirdi ve Edde’yi kurdu. Doğal taşları sade bir modernlikle birleştirdiği tasarımlarına seçili butiklerden ve online sitesinden ulaşabilirsiniz.

2. Charms Company

Kişinin stilini tamamlayan şeyin küçük dokunuşlar olduğuna inanan Begüm Yalçın, İtalya’da aldığı moda eğitiminden sonra mücevher tasarımına olan tutkusunu takip etti ve markasını kurdu. Sadelikle gösterişin harmanlandığı tasarımlarında altın üzerine pırlanta , safir, yakut ve zümrüt gibi degerli taslarla süslüyor.

3. Müge New York

Parson’s ve FIT’de aldığı eğitimler sonrası Müge Çizgenakat, 2000 yılında New York’ta markasını kurdu. 2004 yılında Türkiye’ye taşıdığı markası Müge New York, tasarımlarıyla kıyafetlere sade ve klas bir dokunuş veriyor. Ürünleri tasarımcının konsept butiği Fenix’te bulabilirsiniz.

Earring combination by #mugenewyork #fenixjewelryanddesigns A post shared by Muge New York (@mugenewyork) on Mar 23, 2017 at 9:00am PDT

4. Burcu Okut Jewellery

Burcu Okut aldığı yurt dışında aldığı çağdaş takı tasarımı eğitimini işin mutfağı olan Kapalıçarşı’da öğrendikleriyle harmanlayarak markasını kurdu. Çağdaş mücevher tasarımıyla geleneksel tekniği birleştiren tasarımcı el yapımı sıradışı takılar yaratmanın yanı sıra özel tasarım evlilik yüzükleri de tasarlıyor.

5. Zeynep Erol Jewelry

Kapalıçarşı’da 2 yıl aldığı teknik eğitimden sonra tasarım dünyasına adım atan Zeynep Erol, değerli taşlarla altın ve gümüşü birleştirip geometrik tasarımlar oluşturuyor. Her koleksiyonunda bir hikaye anlatan tasarımcı duygularını tasarımlarında ifade ediyor.

eXo Jewellery

Moda sektöründe ki fotoğrafçılık, editörlük kariyerinden sonra tasarımcılığıda deneyen Ela Köseoğlu, tasarımlarında Marc Chagal’ın “Doğa’nın yarım bıraktığını sanat tamamlar.” sözünden ilham alarak yaratıyor. Çağdaş ve şehirli yaklaşımla tasarımlarına yeni ve deneysel bir bakış göz önüne koyuyor.



HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ