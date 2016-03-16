MÜCEVHER Dilara Yilmaz
INSTAGRAM’IN YÜKSELEN MÜCEVHER HESAPLARI VOL.2
Kadınların en yakın dostu mücevherleri hiç bu kadar göz alıcı olmamışlardı...
Marilyn Monroe “Diamonds are a girl’s best friend” şarkısıyla sadece elmaslardan bahsetmiyor aslında. Biz kadınlar, zayıf noktamız mücevherler ile kendi hikayemizi anlatıyoruz. Daha önce de derlediğimiz Instagram’ın yükselen mücevher hesaplarının bir yenisiyle karşınızdayız.
- Duygu Nişancı Jewellery
Duygu Nişancı üniversiteden sonra moda sektöründe uzun süre çalıştı. Asıl yapmak istediği iş olan kendi işini kurma arzusunu gerçekleştirdi ve markası Duygu Nişancı Jewellery’i kurdu. Dinamik ve genç duruşa sahip tasarımlarıyla kombinlerinize sade bir şıklık katacak.
- Bee Goddess
İlhamını M.Ö. 7500 yıllarında Anadolu’da doğan ve tanrıçalar tanrıçası olarak bilinen Arı Tanrıça’dan alan Bee Goddess, Ece Şirin tarafından 2008 yılında kuruldu. Mitolojik, felsefi, spritüel sembollerle şekillendirdiği takılarıyla, tasarım dünyasında Harrods, Harvey Nichols , Corso Como 10 gibi dünyaca ünlü büyük mağazalarda yer alıyor.
#Honey is the elixir of life associated with #gold, #wealth and #rewards. #BeeGoddess #BeeGoddessJewellery #HoneyCollection
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- Rangda & Barong
2016 yılında kurduğu markasıyla Serra Pakdemir, tasarımlarında doğanın güzelliklerinden aldığı ilhamı modern çizgilerle harmanlıyor. Rangda& Barong’un hem gündüz hem de gece kullanabileceğiniz sade ve şık parçaları ile sofistike bir görünüm kazanacaksınız.
- EKRIA
Endüstriyel tasarımcı Esra Karadeniz’in markası Ekria, 2013 yılında kuruldu. Zamansız ve çağdaş parçalarıyla hem kadınlar hem erkekler için takılar üretiyor. Minimalist yaklaşımıyla tasarınları güçlü kılan marka, uluslararası sektörde de adını duyurdu.
office mood Timeless Collection in all it’s colors @wolfandbadger Mayfair-London | Soho- NewYork
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- Mono Mi Jewelry
Mono Mi, 2014 yılında tasarımcı Pırıl Yüksel tarafından Istanbul’da kuruldu. Gösterisli çizgisini farklı tasarımlar ile gerçeğe dönüstüren marka tüm ürünlerini Istanbul Kapalı Carsi’da bulunan atölyesinde üretiyor. Rüya Büyüktetik ile de küçük bir kapsül koleksiyon çıkaran marka sadelikle ışıltıyı birleştiriyor.
- Melie Jewelry
Tasarımlarında efsanevi aşklardan ilham alan Melike Kapıcıoğlu, mücevher tasarımı konusunda hem okullu hem alaylı. Zamansız özel anlam taşıyan, şık ve zarif parçaları çağdaş stil ve kadınsı bir dokunuşla birleştiriyor.
Golden Horn Koleksiyonunda altının ışıltısı, renkli taşların gizemi ile birleşiyor. Koleksiyonda yeralan tasarımların hikayelerinin arkasında Altın Boynuz’a (Haliç) adını veren Zeus ve Io’nun mitolojik efsanesi yeralıyor. #melie #meliejewelry #jewelry #goldenhorncollection #cuff#jewelrydesign
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HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ