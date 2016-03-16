INSTAGRAM’IN YÜKSELEN MÜCEVHER HESAPLARI VOL.2

MÜCEVHER 2 saat önce Dilara Yilmaz

Kadınların en yakın dostu mücevherleri hiç bu kadar göz alıcı olmamışlardı...

Marilyn Monroe “Diamonds are a girl’s best friend” şarkısıyla sadece elmaslardan bahsetmiyor aslında. Biz kadınlar, zayıf noktamız mücevherler ile kendi hikayemizi anlatıyoruz. Daha önce de derlediğimiz Instagram’ın yükselen mücevher hesaplarının bir yenisiyle karşınızdayız.

Duygu Nişancı Jewellery

Duygu Nişancı üniversiteden sonra moda sektöründe uzun süre çalıştı. Asıl yapmak istediği iş olan kendi işini kurma arzusunu gerçekleştirdi ve markası Duygu Nişancı Jewellery’i kurdu. Dinamik ve genç duruşa sahip tasarımlarıyla kombinlerinize sade bir şıklık katacak.

Flamingo ve kalpli yüzüklerimiz son dönemdeki en favori parçalarımızdan. Sizin tercihiniz hangisi? 💫💛#duygunisancijewellery A post shared by Duygu Nisanci (@duygunisancijewellery) on Jul 6, 2017 at 9:17am PDT

Bee Goddess

İlhamını M.Ö. 7500 yıllarında Anadolu’da doğan ve tanrıçalar tanrıçası olarak bilinen Arı Tanrıça’dan alan Bee Goddess, Ece Şirin tarafından 2008 yılında kuruldu. Mitolojik, felsefi, spritüel sembollerle şekillendirdiği takılarıyla, tasarım dünyasında Harrods, Harvey Nichols , Corso Como 10 gibi dünyaca ünlü büyük mağazalarda yer alıyor.

#Honey is the elixir of life associated with #gold, #wealth and #rewards. #BeeGoddess #BeeGoddessJewellery #HoneyCollection A post shared by BEE GODDESS (@beegoddessjewellery) on Jun 4, 2017 at 10:01am PDT

Rangda & Barong

2016 yılında kurduğu markasıyla Serra Pakdemir, tasarımlarında doğanın güzelliklerinden aldığı ilhamı modern çizgilerle harmanlıyor. Rangda& Barong’un hem gündüz hem de gece kullanabileceğiniz sade ve şık parçaları ile sofistike bir görünüm kazanacaksınız.

14k gold “Sentina Flower” necklaces with #driedflowers A post shared by R a n g d a & B a r o n g (@rangdaandbarong) on Jan 29, 2017 at 4:40am PST

EKRIA

Endüstriyel tasarımcı Esra Karadeniz’in markası Ekria, 2013 yılında kuruldu. Zamansız ve çağdaş parçalarıyla hem kadınlar hem erkekler için takılar üretiyor. Minimalist yaklaşımıyla tasarınları güçlü kılan marka, uluslararası sektörde de adını duyurdu.

office mood Timeless Collection in all it’s colors @wolfandbadger Mayfair-London | Soho- NewYork A post shared by EKRIA (@ekria_jewelry) on Apr 24, 2017 at 3:07am PDT

Mono Mi Jewelry

Mono Mi, 2014 yılında tasarımcı Pırıl Yüksel tarafından Istanbul’da kuruldu. Gösterisli çizgisini farklı tasarımlar ile gerçeğe dönüstüren marka tüm ürünlerini Istanbul Kapalı Carsi’da bulunan atölyesinde üretiyor. Rüya Büyüktetik ile de küçük bir kapsül koleksiyon çıkaran marka sadelikle ışıltıyı birleştiriyor.

Hayaller Basel gerçekler Kapalıçarşı #monomi #jewelry #fashion #design #basel #baselworld #silver #jewelrydesign A post shared by Mono Mi® (@monomijewels) on Mar 16, 2016 at 10:49am PDT

Melie Jewelry

Tasarımlarında efsanevi aşklardan ilham alan Melike Kapıcıoğlu, mücevher tasarımı konusunda hem okullu hem alaylı. Zamansız özel anlam taşıyan, şık ve zarif parçaları çağdaş stil ve kadınsı bir dokunuşla birleştiriyor.



HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ