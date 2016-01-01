CARDI B PARILTISI

MÜCEVHER 18 saat önce Dilara Yilmaz

Ünlü şarkıcı Cardi B, iHeartRadio Music ödüllerinde Messika mücevherleriyle göz kamaştırdı.

Geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Los Angeles kentinde düzenlenen iHeartRadio Music ödülleri adeta yıldızlar geçidine tanıklık etti. Gecede en çok dikkat çeken sanatçılardan biri de Cardi B oldu. En İyi Yeni Artist ödülünü kazanan 25 yaşındaki sanatçı, Christian Siriano tasarımı mürdüm elbisesiyle boy gösterdi. Mücevher seçimini Paris merkezli Fransız mücevher markası Messika’dan kullanan sanatçı, Toi &Moi ve My Twin koleksiyonuna ait Trilogy yüzükleri ile adeta göz kamaştırdı.

YAZI DİLARA YILMAZ