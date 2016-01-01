BVLGARI’NİN YENİ ELÇİSİ KRALİYET AİLESİNDEN

MÜCEVHER 17 saat önce Ezgi Şuekinci

Kraliyet ailesinin genç üyesi Lady Kitty Spencer, Bvlgari’nin marka elçisi oldu.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın gösterişli düğün töreninde tüm gözleri üzerinde toplamayı başaran, Prenses Diana’nın yeğeni Lady Kitty Spencer, Bvlgari ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Yapılan açıklamaya göre Lady Kitty Spencer, dünyaca ünlü İtalyan markası Bvlgari’nin yeni marka elçisi oldu. Yeni anlaşma ile ilgili, “Dünyanın en büyük mücevher markası ile çalışmak benim için büyük bir onur.” yorumunda bulunan genç kraliyet ailesi üyesi, Bvlgari’nin cazibeli ve yaratıcı bir marka olduğunun da altını çizdi. Daha önce Bvlgari’nin yardım ortaklarından Save the Children ve Elton John Aids Vakfı da dahil olmak üzere birçok hayır kurumu için yardım toplamada büyük rol oynayan Spencer’ın yerni rolünde atacağı adımları merakla bekliyoruz.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ