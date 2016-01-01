BELLE’NİN IŞILTILI GÜLÜ, MICKEY’NİN PORTRESİ

MÜCEVHER 22 saat önce Yunus Başaran

Pandora'nın ikonik Disney karakterlerine yer verdiği yeni koleksiyonu için heyecanlananlar buraya!

Çok sevilen mücevher markası Pandora’dan beklediğimiz koleksiyon geldi. Klasikleşmiş Disney karakterlerinden esinlenilerek oluşturulmuş koleksiyonun lansmanında, ALL ekibi olarak gözlerimizi alamamıştık. Özenle hazırlanmış her bir parçaya detaylıca kimlik veren Pandora Disney Koleksiyonu içerisinde, Mickey ve Mini Mouse, Güzel ve Çirkin, Sinderella ve Frozen filmlerinden öğeler gözümüze çarpıyor. Sınırlı sayıda 1 Kasım tarihinden sonra satışa sunulacak koleksiyonda, siyah kristaller, kübik zirkon taşlar, safir kristal cam, lila, pembe ve mani mine detayları öne çıkıyor.

Ayrıca Pandora mağazalarından Disney Koleksiyonu’ndan bir ürün içeren alışverişiniz toplamda 349 TL’ye ulaşırsa koleksiyon için özel tasarlanan çantalardan birinin sahibi olacaksınız.

YAZI YUNUS BAŞARAN