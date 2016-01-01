MODA Ezgi Şuekinci

MODANIN “VAHŞİ” DOĞASI

New York moda haftasında podyumların efendisi hayvan baskıları oldu!

Vahşi doğanın etkileyici dünyasını üzerinde taşımayı sevenleri şahane günler bekliyor! Çünkü New York Moda Haftası’ndan gelen haberlere göre hayvan baskıları Sonbahar / Kış 2018 sezonunda sokaklarda hüküm sürecek. Bildiğiniz gibi 2017 kışı leoparların etkisi altında geçiyor. Özellikle kabanlarda gördüğümüz 1920’lerin fenomeni leopar desenler, ara sıra tarihe gömülmek istense de direnişini istikrarlı bir şekilde sürdürdü ve kazandı. Şimdi sıra diğer hayvan baskılarında. Yılan derileri, zebralar ve leoparlar önümüzdeki kış adeta kükreyecek! Zira Calvin Klein, Tom Ford, Michael Kors ve daha nice moda devi podyumlarını vahşi doğanın aurasına çoktan teslim etti bile!

Victoria Beckham | Calvin Klein | Carolina Herrera

Victoria Beckham | Tom Ford | Michael Kors

Calvin Klein | R13 | Tom Ford

Carolina Herrera | Michael Kors | Tom Ford

Tom Ford | R13 | Zadig & Voltaire

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ