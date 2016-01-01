MODANIN “VAHŞİ” DOĞASI

MODA 2 saat önce Ezgi Şuekinci

New York moda haftasında podyumların efendisi hayvan baskıları oldu!

Vahşi doğanın etkileyici dünyasını üzerinde taşımayı sevenleri şahane günler bekliyor! Çünkü New York Moda Haftası’ndan gelen haberlere göre hayvan baskıları Sonbahar / Kış 2018 sezonunda sokaklarda hüküm sürecek. Bildiğiniz gibi 2017 kışı leoparların etkisi altında geçiyor. Özellikle kabanlarda gördüğümüz 1920’lerin fenomeni leopar desenler, ara sıra tarihe gömülmek istense de direnişini istikrarlı bir şekilde sürdürdü ve kazandı. Şimdi sıra diğer hayvan baskılarında. Yılan derileri, zebralar ve leoparlar önümüzdeki kış adeta kükreyecek! Zira Calvin Klein, Tom Ford, Michael Kors ve daha nice moda devi podyumlarını vahşi doğanın aurasına çoktan teslim etti bile!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ