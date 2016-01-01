MODANIN AMAZON VERSİYONU

MODA 57 dakika önce Dilruba Karaköse

Son zamanlarda Amazon'un oldukça gelişen moda bölümüne Drew Barrymore, yeni bir koleksiyonla dahil oluyor.

Online alışverişin son zamanlarda bu kadar gelişmiş olması, alışveriş severler için büyük bir anlam taşıyor. Mağaza mağaza dolaşmadan, kasa kuyruklarına girmeden ne istiyorsak kolaylıkla sahip olmanın verdiği haz bambaşka. Bu keyfin moda dışında akla gelebilecek her türlü ürün için yaşanmasına olanak sağlayan en büyük e-ticaret şirketlerinden biri de Amazon. Yaptığı farklı atılımlarla hep yenilikçi olmayı başarırken, yeni koleksiyonu için Drew Barrymore ile bir araya geliyor.

Amazon’un gittikçe gelişen moda bölümü için özel parçalar hazırlayan Barrymore, yaratıcı enerjisi ve özgur ruhunu yansıtıyor. “Dear Drew” isimli koleksiyonda hazır giyim dışında, takı ve aksesuarlar da yer alırken, “dünyanın dört bir yanındaki kadınlara bir aşk mektubu” olarak romantik bir havaya sahip.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE