RADARIMIZA YENİ BİR MARKA TAKILDI: RE/DONE

MODA ZOOM 16 dakika önce Ezgi Şuekinci

Hollywood dünyasının kalbinde taht kuran Re/Done markasını sizler için yakın markaja aldık.

Kendisini ikonlaşmış, sürdürülebilir ve kişisel bir marka olarak tanımlayan Re/Done, Sean Barron tarafından bireyselliği geri getirmek ve sürdürülebilir moda hareketi yaratmak amacıyla kurulan bir denim markası. Online olarak satılan ürünlerin üretimi ise Los Angeles’ta yapılıyor.

“Biz Re/Done! Sizin Kadar Eşsiz Bir Jean Ürettiğimiz İçin Gururluyuz.” Eski jeanlerin kumaşları kullanılarak üretilen yeni jeanlerde, retronun ve modernizmin esintileri var. Modanın yönünü değiştireceğine inanılan Re/Done markası, her kottan yalnızca bir tane üretiyor. Böylelikle her kotun ayrı bir karakteri ve çizgisi oluyor; bu da Re/Done’ı tercih sebebi yapıyor.

Peki dünya yıldızlarının yeni gözdesi Re/Done nasıl doğdu? Çok basit bir hikayesi var aslında. Kadınların büyük çoğunluğu retroyu seviyor fakat vintage parçalar bulmakta bazen zorlanıyor. Pazardaki bu büyük boşluğu farkeden Re/Done kurucuları hemen harekete geçiyor ve kadınlara kendisini özel hissettirecek, retro ve modernizim karışımı olan nadide kotların üretimine başlıyor.

Kotların üretimine başlıyor dediysek, “Bu marka sadece kot mu üretiyor?” diye düşünmeyin. Re/Done, dünya yıldızlarının havaalanı modasına da el attı ve eşofman takımlarının üretimine başladı. Geçtiğimiz aylarda, baş manken olarak katıldığı Dosso Dossi Fashion Show için Antalya’ya gelen Adriana Lima da Re/Done eşofmanlarından giydi.

Adriana Lima, Gigi Hadid, Selena Gomez, Kendall Jenner, Kylie Jenner ve nice dünya yıldızının tercihi Re/Done’ın yükselişinin başlıca sebepleri; online olması, kişiye özel üretimler yapması ve trendlerden uzaklaşmadan retro giyinme olanağını sunması diyebiliriz.

Yakın zamanda, Re/Done kurucusu Sean Barron, ikonik ayakkabı ve gözlük için de çalışmalara başladıklarını duyurdu.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ