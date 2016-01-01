KADİFE EŞOFMAN AŞKINA

MODA ZOOM 10 dakika önce

Topshop ve Vetements sayesinde Juicy Couture moda dünyasına iddialı bir dönüş yapıyor.

2017’de eleştirdiğimiz birçok trend ya da marka yükselişe geçiyor. Kadife eşofmanlarıyla bir zamanların fenomeni daha sonra alay konusu olan Juicy Couture de bunlardan biri. Paris Hilton, Nicole Richie, Eva Longoria, Madonna gibi ünlü isimlerin günlük hayatta vazgeçemediği bu parça moda dünyasına iddialı bir dönüş yapıyor. Şaşırtıcı ancak gerçek!

Aslında günümüzde sosyal medya sayesinde yok olmaya yüz tutmuş bir trendi yeniden gündeme getirmek eskisinden daha kolay. Yükselişe geçen bir markayla işbirliği yapmak, ardından bu parçayı Gigi Hadid ya da Kendall Jenner gibi yeni nesil stil ikonlarından birine giydirmek “ikinci bahar” için yeterli koşullar arasında. Ancak bu isimlere ulaşmak göründüğü kadar kolay olmadığından, Juicy Couture’un şanslı azınlıktan olduğunu söyleyebiliriz. Vetements’in 19 farklı markayla işbirliğine girdiği 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda yer almanın olumlu etkisi göz ardı edilemez. Şu sıralar moda dünyasının en çok konuşulan markası Vetements’ın Juicy Couture eşofmalarına kattığı bu yeni yorumu havaların ısınmasıyla birlikte sokaklarda görmeye hazırlıklı olun. Üstelik Juicy Couture’un küllerinden doğmasına yardımcı olan tek marka Vetements da değil!

İngiliz sokak giyim markası Topshop, Juicy Couture ile birlikte 12 farklı parçanın yer aldığı bir kapsül koleksiyona imza atıyor. Markanın ikonik kadife eşofman takımı dört farklı renk seçeneğiyle koleksiyonda yer alırken; bu işbirliğinin kampanyasında ise Cara Delevingne’nin yer alması bekleniyor. Ancak şimdilik yapılan özel bir açıklama yok. Bu konuda beklemede kalın.