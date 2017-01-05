CHAMPION YENİDEN SOKAKLARDA

MODA ZOOM 57 dakika önce

Bir zamanların efsanevi spor markası Champion, Vetements ve Weekday ile sokak modasının yeni gözdesi.

Sokaktaki her üç kişiden birinin aşina olduğu bir markadır Champion…

1919 yılında New York’ta Feinbloom kardeşler tarafından spor tutkunları için kurulan bu marka, 1920’li yıllarda önce üniversite gençlerinin kalbini çaldı ardından da sokaktakilerin. Levi’s jean pantolonlar ile muhteşem bir ikili olan ikonik sweatshirt’leri özellikle 90’lı yıllarda sokak modasının vazgeçilmezlerindendi. Ancak daha sonra günümüz trendlerine ayak uyduramadığı için bir süredir ortalıklarda yoktu. Ta ki Vetements’ın 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunda karşımıza çıkana denk. 2000 yılında 60. yılını kutlayan Champion, hem Vetements hem de moda dünyasını etkisi altına alan Athleisure trendi sayesinde yeniden gündemin en çok konuşulan markaları arasındaki yerini aldı.

90’ların birçok spor markasıyla işbirliğine giren Vetements’ın markanın ikonik sweatshirt’lerine kattığı yeni yorum 2017’de sokak modasını etkisi altına alıyor. İster PVC mini eteklerinizle isterseniz de jean pantolonlarıyla kombinleyebileceğiniz bu parça, özellikle yeni nesil sosyal medya ikonlarının gardıroplarında yükselişte. Ve şimdi Vetements’ın ardından Weekday da Champion ile işbirliğine girerek yepyeni bir kapsül koleksiyon piyasaya çıkarıyor.