80’LERİN GÖZDESİ VİNİL GERİ DÖNDÜ

MODA ZOOM 1 ay önce

2017'nin İlkbahar'ında etrafımızı saracak olan bir trende zoom yapmak istedik; Vinil görünüm.

80’lerdeki o ihtişamı ve çabasız şıklığı en uygun veren görünüm, parlak kumaşlardan oluşuyordu. Sentetik kumaşlar ailesine mensup olan vinil kumaş, hayatımıza döşeme kumaşı olarak girdi. Mobilya ile aynı kumaşı üzerinizde taşımak kulağa garip gelse de, unutmayın ki çoğu kumaş pamuktan imal ediliyor. Yani üzerinizdeki kıyafetlerle aynı çıkış noktasına sahip.

80’lerin o abartılı ama bir o kadar da vurdumduymaz ruhunu en iyi yansıtan vinil kumaş modasıyla, kış sezonunda deneyimlediğimiz o deri detayların güzel bir geçişine sahip oluyoruz böylelikle. Deri bazlı giyimle benzer görünüm, ama daha hafif versiyonları… Vinil kumaştan etekler ise en çok bilinen parçalar. Oldukça şık görünüme sahip olan eteklerin en yakın arkadaşları ise vinil kumaştan ceketler. Eteklere nazaran oldukça havalı bir görünüm… 2017 İlkbahar-Yaz defilelerinde ve takiben sokak stillerinde gözümüze takılan Vinil görünümlerle sizi baş başa bırakmadan önce son olarak, siyah ya da renkli vinil kumaştan parçaları hemen edinin. Trendleri takip eden ALL okuyucusunun yapacağı da budur zaten. Takipte kalın!

HAZIRLAYAN YUNUS BAŞARAN