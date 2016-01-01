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2017’NİN MERAKLA BEKLENEN KOLEKSİYONLARI

Calvin Klein, Oscar de la Renta ve Marni yepyeni kreatif direktörlerle 2017'ye giriş yapıyor.

Moda dünyasındaki sandalye kapmaca oyunu hiç durmadan devam ediyor. Tam etraf sakinleşti sanıyoruz ve yeniden bir koltuk boşalıyor. Ardından yine başlıyor ‘Bu koltuğu kim dolduracak’ sorusu etrafta dolaşmaya. Koltuklar doldurulduğu o zaman ise yeni gelen tasarımcının marka için hazırlayacağı ilk koleksiyon merak konusu oluyor. Aynen şimdi olduğu gibi…

Şubat ayında başlayacak 2017-2018 Sonbahar/Kış moda haftaları maratonunda üç isim yeni görevleriyle podyumlardaki yerini alacaklar. Dior ile yollarını ayırdıktan sonra biraz mola veren Raf Simons, Calvin Klein için ilk koleksiyonunu görücüye çıkarırken, uzun yıllar Oscar de la Renta’da çalıştıktan sonra kendi markaları Monse’yi yaratan Laura Kim ve Fernando Garcia yuvalarına geri döndüler. Ancak asıl merak konusu geçtiğimiz aylarda şaşırtıcı bir haberle emekli olduğunu açıklayan Marni’nin kreatif direktörü Consuelo Castiglioni’nin yerine geçecek olan Francesco Risso’nun yaratacakları.