2017 İLKBAHAR/YAZ KAMPANYALARINA İLK BAKIŞ

MODA ZOOM 3 dakika önce

Louis Vuitton'dan Moschino'ya 2017 İlkbahar/Yaz sezonunun yayınlanan ilk reklam kampanyaları.

2016’yı arkada bırakırken moda dünyası yepyeni bir sezonu karşılamaya hazırlanıyor. Moschino’dan Miu Miu’ya, Dior’dan Chanel’e dünyaca ünlü markalar 2017 İlkbahar/Yaz kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte şu ana kadar yayınlanan çekimler ve künyeleri.



MOSCHINO

İlham kaynağı: Zaman değişse bile hala gündemde kalmayı başaran magazin fotoğrafçıları.

Modeller: Gigi ve Bella Hadid kardeşler.

Fotoğraf: Steven Meizel.



DIOR

İlham kaynağı: En doğal ve güçlü haliyle feminizm.

Modeller: Ruth ve May Bell.

Fotoğraf: Markanın yeni kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri özellikle bir kadın fotoğrafçıyla çalışmak istediği için Brigitte Lacombe.



MIU MIU



İlham kaynağı: Markanın yeni mayo koleksiyonu ve retro plaj görünümleri.

Modeller: Elle Fanning, Karen Elson, Carolyn Murphy, Lara Stone, Sonia Ben Ammer, Brigit Kos, Mayowa Nicholas ve Ellen Rose.

Fotoğraf: Alasdair McLellan.



CHANEL

İlham kaynağı: Günlük hayatımızı hatta modayı etkisi altına alan teknolojik çağ.

Modeller: Arizona Muse.

Fotoğraf: Bugüne kadar markanın tüm kampanya çekimlerini kendi gerçekleştiren Karl Lagerfeld.



LOUIS VUITTON

İlham kaynağı: Right Bank ve Left Bank dualitesiyle Paris’in entelektüel, romantick ve tarihi ruhu.

Modeller: Michelle Williams, Jennifer Connelly, Sasha Lane, Natalie Westling, Rianne van Rompaey ve Mica Arganaraz.

Fotoğraf: Bruce Weber.



DOLCE & GABBANA

İlham kaynağı: Tüm dünyayı etkisi altına alan renkli kişilikleri, çılgın ruhlu ve atılımcı Millenial nesli.

Modeller: Zendaya, Thylane Blondeau, Sonia Ben Ammar, Cameron Dallas, Brandon Thomas Lee, Presley Gerber, Luka Sabbat ve Rafferty Law.

Fotoğraf: Franco Pagetti



FENDI

İlham kaynağı: Romantik dekorasyonu ve desenli duvar kağıtlarıyla oyuncak bebek evleri.

Model: Bella Hadid.

Fotoğraf: Tabii ki Karl Lagerfeld.



VALENTINO

İlham kaynağı: Minimal siyah-beyaz portreler.

Modeller: Christy Turlington, Liya Kebede, Ratner, Fei Fei Sun, Blesnya Minher ve Mali Koopman.

Fotoğraf: David Sims.



ROBERTO CAVALLI

İlham kaynağı: Çöl rüzgarları, bulutlu bir gök yüzü ve aralardan tüm ışıltısıyla kendini gösteren güneş.

Modeller: Stella Maxvell ve Jordan Barrett.

Fotoğraf: İtalyan kardeşler Luca ile Alessandro Morelli.

VERSACE

İlham kaynağı: Gianni Versace’nin hayvan tutkusu ve İtalya’nın güneyinde yer alan çiftliği.

Modeller: Anna Ewers ve Edie Campbell.

Fotoğraf: Bruce Weber.



BOTTEGA VENETA

İlham kaynağı: Sanat dünyası ve Bottega Veneta’nın 50. Yıldönümü.

Modeller: Lauren Hutton, Joan Smalls, Vittoria Ceretti, Hannes Gobeyn ve Morten Nielsen.

Fotoğraf: Todd Hido.



PRADA

İlham kaynağı: Prada yeni yılda farklı bir iletişim stratejisi geliştirdi. 365 adını verdiği bu iletişim dahilinde Sezon boyunca görsellerle tek bir fikri irdelemek yerine; değişen çok boyutlu dünya, bir değil bir çok farklı hikayeyle anlatılıyor.

Modeller: Kiki Willems, Saskia De Brauw, Young Pope ve Jude Law.

Fotoğraf: Willy Vanderperre.