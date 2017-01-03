MODA ZOOM
2017 İLKBAHAR/YAZ KAMPANYALARINA İLK BAKIŞ
Louis Vuitton'dan Moschino'ya 2017 İlkbahar/Yaz sezonunun yayınlanan ilk reklam kampanyaları.
2016’yı arkada bırakırken moda dünyası yepyeni bir sezonu karşılamaya hazırlanıyor. Moschino’dan Miu Miu’ya, Dior’dan Chanel’e dünyaca ünlü markalar 2017 İlkbahar/Yaz kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte şu ana kadar yayınlanan çekimler ve künyeleri.
MOSCHINO
İlham kaynağı: Zaman değişse bile hala gündemde kalmayı başaran magazin fotoğrafçıları.
Modeller: Gigi ve Bella Hadid kardeşler.
Fotoğraf: Steven Meizel.
DIOR
İlham kaynağı: En doğal ve güçlü haliyle feminizm.
Modeller: Ruth ve May Bell.
Fotoğraf: Markanın yeni kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri özellikle bir kadın fotoğrafçıyla çalışmak istediği için Brigitte Lacombe.
MIU MIU
İlham kaynağı: Markanın yeni mayo koleksiyonu ve retro plaj görünümleri.
Modeller: Elle Fanning, Karen Elson, Carolyn Murphy, Lara Stone, Sonia Ben Ammer, Brigit Kos, Mayowa Nicholas ve Ellen Rose.
Fotoğraf: Alasdair McLellan.
CHANEL
İlham kaynağı: Günlük hayatımızı hatta modayı etkisi altına alan teknolojik çağ.
Modeller: Arizona Muse.
Fotoğraf: Bugüne kadar markanın tüm kampanya çekimlerini kendi gerçekleştiren Karl Lagerfeld.
LOUIS VUITTON
İlham kaynağı: Right Bank ve Left Bank dualitesiyle Paris’in entelektüel, romantick ve tarihi ruhu.
Modeller: Michelle Williams, Jennifer Connelly, Sasha Lane, Natalie Westling, Rianne van Rompaey ve Mica Arganaraz.
Fotoğraf: Bruce Weber.
DOLCE & GABBANA
İlham kaynağı: Tüm dünyayı etkisi altına alan renkli kişilikleri, çılgın ruhlu ve atılımcı Millenial nesli.
Modeller: Zendaya, Thylane Blondeau, Sonia Ben Ammar, Cameron Dallas, Brandon Thomas Lee, Presley Gerber, Luka Sabbat ve Rafferty Law.
Fotoğraf: Franco Pagetti
FENDI
İlham kaynağı: Romantik dekorasyonu ve desenli duvar kağıtlarıyla oyuncak bebek evleri.
Model: Bella Hadid.
Fotoğraf: Tabii ki Karl Lagerfeld.
VALENTINO
İlham kaynağı: Minimal siyah-beyaz portreler.
Modeller: Christy Turlington, Liya Kebede, Ratner, Fei Fei Sun, Blesnya Minher ve Mali Koopman.
Fotoğraf: David Sims.
ROBERTO CAVALLI
İlham kaynağı: Çöl rüzgarları, bulutlu bir gök yüzü ve aralardan tüm ışıltısıyla kendini gösteren güneş.
Modeller: Stella Maxvell ve Jordan Barrett.
Fotoğraf: İtalyan kardeşler Luca ile Alessandro Morelli.
VERSACE
İlham kaynağı: Gianni Versace’nin hayvan tutkusu ve İtalya’nın güneyinde yer alan çiftliği.
Modeller: Anna Ewers ve Edie Campbell.
Fotoğraf: Bruce Weber.
BOTTEGA VENETA
İlham kaynağı: Sanat dünyası ve Bottega Veneta’nın 50. Yıldönümü.
Modeller: Lauren Hutton, Joan Smalls, Vittoria Ceretti, Hannes Gobeyn ve Morten Nielsen.
Fotoğraf: Todd Hido.
PRADA
İlham kaynağı: Prada yeni yılda farklı bir iletişim stratejisi geliştirdi. 365 adını verdiği bu iletişim dahilinde Sezon boyunca görsellerle tek bir fikri irdelemek yerine; değişen çok boyutlu dünya, bir değil bir çok farklı hikayeyle anlatılıyor.
Modeller: Kiki Willems, Saskia De Brauw, Young Pope ve Jude Law.
Fotoğraf: Willy Vanderperre.