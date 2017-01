MODA ZOOM

15 MADDEYLE 2016’NIN MODA GÜNDEMİ

Her gün moda dünyasından yepyeni bir haberle uyandığımız 2016'nın öne çıkan 15 manşeti.

Moda dünyasında değişimler ışık hızıyla gerçekleşiyor. Sosyal medya sayesinde artan hızlı tüketim, değişim peşine düşen markaların yeni nesil tasarımcılar ile çalışmaya başlaması, dünyaca ünlü yıldızların kampanyalarda yerlerini influencer isimlere bırakması, her geçen gün artan işbirlikleri ve hiç durmadan devam eden sandalye kapmaca oyunuyla 2016 yılı oldukça renkli geçti. ALL’un radarına takılanlar sizlerle…

1. Bir efsaneyi kaybettik. Tommy Ton, Sartorialist gibi sokak modası blogger’larından önce daha akıllı telefonlar bile yokken hayatını sokaklarda stil sahibi kişileri görüntüleyerek geçiren bir isimdi Bill Cunningham. New York sokaklarının vazgeçilmez bir parçası olan Cunningham 87 yaşında hayata veda etti.

2. Paris, Milano ve New York Moda Haftaları’ndaki defilelerini canlı olarak izleyebildiğimiz günümüzde markalar yepyeni bir akım başlattı: See Now, Buy Now. Artık defilede beğendiğimiz tasarımları satın almak için altı ay beklememize gerek kalmıyor. Ralph Lauren, Tom Ford, Rebecca Minkoff, Michael Kors ve Tommy Hilfiger gibi markalar, defilenin hemen ertesi günde tanıttığı parçaları satışa sunuyor.

3. Moda dünyasının en sevdiği oyunlardan biri sandalye kapmaca. Tasarımcılar mola vermeden bir markadan diğerine transfer oluyorlar. Her sezon yepyeni bir ayrılık haberi duyarken, hemen akabinde ‘bu koltuğu kim dolduracak?’ sorusu akıllarda dolaşmaya başlıyor. 2016 yılı da bu konuda oldukça hareketliydi. Lanvin’de Bouchra Jarrar, Balenciaga’da Demna Gvesalia, Dior’da Maria Grazia Chiuri ilk koleksiyonlarını tanıtırken; Raf Simon, Calvin Klein’a, Monse’nin yaratıcıları Laura Kim ile Fernando Garcia, Oscar de la Renta’ya; Francesco Risso, Marni’ye; Jonathan Saunders da DvF’e transfer oldu.

4. 14 yaşındayken New York JFK Havalimanı’nda Storm Model Ajansı tarafından keşfedilen Kate Moss 28 yıllık işbirliğinin ardından ajans ile yollarını ayırdı ve kendo model ajansını kurdu. Eşinden boşandıktan sonra kariyerine yeni bir yön veren Moss, Kate Moss Agency ile modelliğin yanı sıra yaratıcı sektörlerde başarılı olan genç isimleri keşfetmeyi amaçlıyor.

5. Her sezon Cruise 2017 defileleri için kendilerine yepyeni bir rota seçen Louis Vuitton ile Chanel, Mayıs ayında uzak diyarlara yolculuk ettiler. Louis Vuitton, Rio’da; Chanel ise Küba’da yılın en ses getiren defilelerine imza attı.

6. Güzellik onların genlerinde var! Ocak ayında emekli olduğunu açıklayan süpermodel Cindy Crawford moda dünyasındaki tahtını kızıyla oğluna devrediyor. Kaia ile Dylan Gerber 2016 yılına damgasını vurdu. Özellikle Kaia, Marc Jacobs Beauty’nin yeni reklam yüzü olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

7. Anthony Vaccarello’nun kreatif direktörlüğünde yepyeni bir döneme başlayan Saint Laurent’te olacak değişimler hepimizin merak konusuydu. 2017 İlkbahar/Yaz defilesi için tanıtımlar başladığında ise bu merak yerini heyecana bıraktı. Özellikle de defilenin başlamasına dakikalar kala… Çünkü defile mekanında herkesin dikkatini çeken tek bir ayrıntı vardı: YSL’nin ikonik logosu. 2012 yılında markanın kreatif direktörü olduğunda ilk iş olarak marka isminden ‘Yves’ kısmını çıkaran Hedi Slimane’in bu hareketi moda dünyasında oldukça eleştirilmişti. Ve şimdi Vaccarello hepimizin özlediği bu ismi yeniden podyumlara taşıyor.

8. Yılın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Victoria’s Secret defilesi ilk kez Avrupa’da gerçekleşti. Paris’in en ikonik mimarisi Grand Palais’de Aralık ayının ilk haftası gerçekleşen şovda Irina Shayk üç aylık hamile bir şekilde podyumda boy göstererek, 13 farklı genç isim ilk kez Victoria’s Secret melekleri arasına katılmaya hak kazandı. Hadid kardeşler de bu isimler arasındaydı.

9. Vetements markasıyla sokak giyiminde yeni bir dönem başlatan Demna Gvesalia’nın hazırladığı sweatshirt’ler 2016 yılında en çok fotoğraflanan ve Instagram’da karşımıza çıkan parçalar arasında.

10. Athleisure trendinin yükselişe geçmesiyle birlikte 2016’nın en vazgeçilmez aksesuarları arasında beyaz sneaker yer alıyordu. Alexander McQueen’den Gucci’ye, Isabel Marant’tan Saint Laurent’a, Miu Miu’dan Adidas’a aklınıza gelebilecek tüm markalar bu parçayı kendine has bir tarzla yorumladılar.

11. Üç yaşındaki bir çocuktan moda ikonu olur mu? Eğer annesi Kim Kardashion, babası da Kanye West ise olur. İkilinin büyük kızları North West kendisine özel hazırlanan parçalarla dolu gardırobuyla yıla damgasını vurdu. Beyoncé ile Jay Z’nin kızları Blue Ivy ise onun arkasından geliyor. Annesiyle tek tip giyinmekten hoşlanan Blue Ivy’nin Alessandro Michele tarafından hazırlanan Gucci elbisesi sosyal medyada büyük ses getirmişti.

12. 2016’nın en ses getiren işbirliği hiç şüphesiz Gigi x Tommy Hilfiger oldu. Uzun bir süre markanın reklam kampanyasında boy gösteren yeni neslin en gözde modellerinden Gigi Hadid, Eylül ayında New York’ta Tommy Hilfiger için özel olarak hazırladığı koleksiyonu festival havasında bir defileyle tanıttı. Model daha sonra yılbaşı sezonu için de ayrı bir kapsül koleksiyon hazırladı.

13. Amerikan Başkanlığı’na adaylığını koyan Hillary Clinton seçim kampanyaları sırasında renkli gardırobuyla moda dünyasının radarına takıldı. Özellikle 4 bin euro değerindeki Giorgio Armani etek-ceket takımı moda eleştirmenleri tarafından oldukça konuşuldu.

14. Rihanna 2016 yılında stil ikonluğundan tasarımcılığa transfer oldu. Puma için Fenty adında bir koleksiyon hazırlayan genç şarkıcı ayrıca bu yıl Manolo Blahnik için özel bir kapsül koleksiyona imza attı. Bakalım 2017’de nasıl sürprizlerle karşımıza çıkacak.

15. Pablo Escobar’dan ilham alarak hazırlanan Pablo markası 2016’da lanse edilen en dikkat çekici markalardan. Kısa sürede sokak modasının vazgeçilmezi haline gelen markanın Kanye West ile yaptığı işbirliği ve Pablo logolu ceketlerini bir kenara not edin.