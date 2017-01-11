ZAYN MALIK X GIUSEPPE ZANOTTI

MODA HABER 1 saat önce

Müziği kadar tarzını da konuşturan Zayn Malik, Giuseppe Zanotti işbirliğiyle yine göz önünde!

One Direction gibi hayran kitlesi oldukça geniş bir müzik grubundan ayrılıp kariyerine solo devam eden Zayn Malik, Gigi Hadid ile yaşadığı dolu dizgin ilişkisiyle de gündemden pek düşmüyor. Tabii bu göz önünde olma hali ona yeni kapılar açmıyor değil. Geçtiğimiz aylarda ayakkabı markası Giuseppe Zanotti ile yapacağı işbirliğini duyuran Malik, marka ile ilk koleksiyonunu görücüye çıkarıyor. “Giuseppe for Zayn” logosunun yer aldığı bot ve sneaker’lara sahip sınırlı sayıdaki koleksiyon, oldukça şık ve eşsiz tasarımlarıyla erkeklerin ilgisini çekecek türden.