YILIN RENGİ, TRENDYOL’DA

MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

2018’in rengi Ultra Violet, Trendyol tasarımlarıyla buluştu!

Geçtiğimiz Aralık ayında Pantone Color Institute, 2018’in renginin “ultra violet” olduğunu açıklamıştı. Kısa zamanda sokaklara taşınan ultra violet rengi, popülerliğini her geçen gün artırıyor ve stil sahibi kadınların gardıroplarındaki yerini alıyor. Mavi ve morun birleşimiyle orataya çıkan bu güçlü renk, Trendyol’un koleksiyonlarına da konu oldu. Trendyol, ultra violet renginin hakimiyetinde hazırlanan, göz kamaştırıcı tasarımlarını, farklı ve özgün olmak isteyen herkesin beğenisine sundu. O halde gelin, yılın rengini Trendyol koleksiyonlarında keşfe çıkalım!

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