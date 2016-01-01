YETENEK KARMASI

MODA HABER 2 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Keira Knightley, geçtiğimiz yıldan beri marka elçiliğini yürüttüğü Chanel’in yeni videosu için şarkı söyledi.

Anna Karenina, Begin Again, Karayip Korsanları, Aşk ve Gurur… Hepimizin hafızalarına kazınan bu filmler, Keira Knightley’in beyazperde sinemaseverlerle buluştuğu filmlerden sadece birkaçı… Ünlü aktristin yetenekleri sadece oyunculukla da sınırlı değil. Zarafetiyle dikkat çeken ünlü aktrist geçtiğimiz yıldan beri marka elçiliğini sürdürdüğü Chanel’in yeni Coco Crush mücevher koleksiyonu videosunda eski bir Fransız şarkıyı seslendirerek, sesinin de ne kadar güçlü olduğunu kanıtlamış oldu. Chanel’in sade ve zarif çizgisine uygun videoda, İngiliz oyuncu gitar çalarak şarkı söylüyor. Jeanne Moreau’nun 1962’de çıkardığı “Le Tourbillon de la Vie” şarkısını seslendiren Knightley bizden tam not aldı.



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