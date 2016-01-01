YEPYENİ VE DİNAMİK ERKEK KOLEKSİYONU

MODA HABER 19 saat önce Ezgi Şuekinci

Her tarza uygun olarak hazırladığı koleksiyonları ve geniş ürün yelpazesiyle, erkek modasının aranan markası Tudors, 2018 Sonbahar/Kış koleksiyonunu beğeniye sundu.

Tasarladığı yeni parçalarla yine fark yaratmayı amaçlayan markanın, soğuk kış günlerinde en çok tercih edilen gömlek, hırka, kazak, t-shirt ve aksesuarlar üzerine eğilim gösterdiğini söyleyebiliriz. Böylelikle erkeklere kusursuz bir görünüm imkanını da veren marka, modern ve stil sahibi her erkeğin radarında. Kullandığı özel dokulu kumaşlar sayesinde, kolay ütülenen ve leke tutmayan gömleklerini ön plana çıkaran Tudors, enerjik ve dinamik ruhlu, birbirinden farklı renk kombinasyonları ile bordo, yeşil, lacivert ve kahverengi gibi sezonun trend renklerine de göz kırpıyor. Koleksiyon, günlük hayatın yanı sıra ofiste de konforlu bir şıklık vadediyor.

Erkek stilinin tamamlayıcısı görevini üstlenen kol düğmesi, kemer, papyon, pantolon askıları, çanta, cüzdan, mendil, çorap, bileklik, gözlük ve kravat iğnesi gibi aksesuarlar da koleksiyonda yerini alıyor. Tudors, yeni koleksiyonuna bir de sürpriz eklemiş. 8 farklı koku seçeneği ile hazırlanan özel parfümler, farklı kokuları seven, yenilikçi erkekleri bekliyor olacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ