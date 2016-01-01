YENİ YILA TUXEDO İLE GİRİN!

MODA HABER 5 saat önce Timur Can Ersoy

Victoria Beckham’dan yeni yıla, yeni koleksiyon!

Victoria Beckham, Yılbaşı için “Tuxedo” adını verdiği kapsül koleksiyonunu tanıttı. Bir defaya mahsus olan koleksiyonda, şık ve modern tasarımlar yer almakta. Siyah ve kırmızının ağırlıkta olduğu, yeni yıl için alışık olduğumuz renklerden oluşan koleksiyon parti şıklığına göz kırpıyor. Estetikten ve sadelikten ödün vermeyen sekiz parçanın her biri Beckham’ın zevkli dokunuşuna sahip.

YAZI TİMUR CAN ERSOY