YENİ MODA GELİNLİK KİRALAMA

Tasarım gelinliklere, uygun fiyatlarla ulaşmak artık mümkün!

Yıllarca hayalini kurduğunuz o gelinlik, en güzel gününüzde üzerinizdeydi ancak şimdi nerede? Gardırobunuzun nispeten iyi bir köşesinde, özenle sarılı bir şekilde duruyor diye düşünüyoruz. Peki gelinliğiniz size para kazandırsın istemez misiniz? O halde söyleyeceklerimize kulak verin!

Süslü yakaların tasarımcısı olarak bilinen Müge Mepa Danacıoğlu, kadınların düğün öncesi ve sonrası yaşadıkları bu problemi gördü ve Rent is the New Chic isimli internet sitesini kurdu. Danacıoğlu, bu yeni girişimi ile dolapta eskimeye yüz tutmuş gelinlikleri, tasarım gelinlik arayan fakat satın almak istemeyen gelin adaylarıyla buluşturuyor. Rent is the New Chic, 80’den fazla özel tasarım gelinlik seçeneği ile gelin adaylarının mükemmel elbiseyi ararken çıktıkları zorlu yolculuğa eşlik ediyor. Peki bu nasıl oluyor? Gelinliğini kiraya vermek isteyenler sitedeki formu doldurarak başvurularını gerçekleştiriyor. Modeline ve durumuna göre onay alan gelinlik, Rent is the New Chic’in portfolyosu arasına giriyor. Gelinlik kiralamak isteyenler ise Rent is the New Chic sitesinden modelleri inceliyor ve beğendikleri model için rezervasyon yaptırarak, showroom’da gelinliği deneme fırsatına erişiyor. Biz sistemi çok sevdik. Siz de hemen buradan siteye gidin ve gelinliklere şöyle bir göz gezdirin.

