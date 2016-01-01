YENİ GUESS KIZI JENNIFER LOPEZ!

MODA HABER 15 saat önce Ezgi Şuekinci

Dünyanın en seksi kadını Jennifer Lopez, Guess için kamera karşısında!

Başarılı şarkıcı, dansçı ve oyuncu Jennifer Lopez, ikonik marka Guess’in, 2018 Yaz kampanyası için yeni “Guess kızı” oldu. 48 yaşındaki Lopez, Guess’in şimdiye kadarki “en deneyimli yüzü” ünvanını kazanarak, 2012’de markanın reklam yüzü olan 41 yaşındaki Claudia Schiffer’ı da geride bıraktı. Ünlü markaların, 40 yaş üstü modellerle çalışarak “zamansız” kampanyalara imza atmak arzusunun, Guess ile Lopez birlikteliğini doğurduğunu söylemek yanlış olmaz. Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden kampanyaya ilişkin bir fotoğraf yayınlayan Jennifer Lopez’in, yüksek bel şortu ve kabarık saçlarıyla, oldukça fit duruşu gözlerden kaçmıyor. Lopez, birkaç hafta önce yayınlanan “Amor, Amor, Amor” isimli şarkısının klibinde de Guess logosu bulunan bir tişört giymişti. Guess&Jennifer Lopez ikilisinin başka hangi sürprizlerle karşımıza çıkacağını bekleyip göreceğiz!



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ