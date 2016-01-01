YASEMİN ÖZİLHAN FOR İPEKYOL

MODA HABER 21 saat önce Ezgi Şuekinci

Tekstil sektörünün önde gelen markası İpekyol, stiliyle herkesin beğenisini kazanan Yasemin Özilhan ile birlikte yeni bir koleksiyona imza attı.

Yasemin Özilhan for İpekyol adlı, 35 parçadan oluşan koleksiyon, uzun çalışmaların ardından tamamlandı. Yasemin Özilhan’ın stilinden ve gardırobundan esinlenilerek tasarlanan parçalar, ilhamını 90’lı yıllardan alıyor. Lüks kumaşların modern silüetlerle birleştirildiği, maskülen ve feminen detayların kusursuzca dengelendiği koleksiyon, İpekyol kadınları için yeni kapılar aralıyor.

Modernize edilerek tasarlanmış eklektik parçaların ve bağlama detaylarıyla feminen hatların ön planda tutulduğu modellerin görünümü, asimetrik kalıplar kullanılarak pekiştirilmiş. Ekim ayı itibariyle İpekyol mağazalarında moda tutkunlarıyla buluşacak olan koleksiyonun gözde tasarımları arasında oversize yün kaban ve trikolar, couture işçiliği ile hazırlanmış smokin ceketler, %100 deri skinny pantolonlar ve Yasemin Özilhan stili ile bütünleşmiş siyah mini elbiseler yer alıyor. Sezonda ön plana çıkan ekose ve prince de galles desenlerinin bir arada kullanıldığı koleksiyonda siyah, kırık beyaz ve balkabağı rengi de ağırlıklı olarak kullanılmış.

Sade stili ve zarif duruşu ile dikkatleri üzerinde toplayan Yasemin Özilhan’ın desteklediği koleksiyon Yasemin Özilhan for İpekyol, yeni sezonda zarafete giden tüm yolları hakimiyeti altına alacak. Hadi gelin sizler için seçtiğimiz 10 parçaya göz atalım!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ