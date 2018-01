VINTAGE’I SEVİYORUZ!

MODA HABER 10 saat önce Ezgi Şuekinci

“Eski ve yıpranmış değil, özel ve hikayesi olan.”

Kadınların vintage modasına olan düşkünlüğü, modayı yönlendirmeye devam ediyor. Son yıllarda dünyaca ünlü markaların ve tasarımcıların, vintage parçaları modernize ederek çağdaş modaya kazandırmasıyla birlikte, bu stili daha sık görmeye başladık. ALL ekibi olarak, vintage modasının altın günlerini yaşadığı şu sıralarda, sizi Nillush Vintage ile tanıştırmak isteriz!

Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul’un en cazibeli yerlerinden biri olan Nişantaşı’nda şık bir butik açıldı; Nillush Butik… Misyonu, insanların vintage’a olan “eski, yıpranmış, 2. El” bakış açısını, “özel, hikayesi olan, şu an bulunmayan kalitede kumaş ve dikimden oluşan parçalar” şeklinde değiştirmek olan markanın, koleksiyonunda bulunan her ürün günümüzde de giyilebilir tarzda. Ayrıca vintage koleksiyonunda, 1920-1990 dönemini kapsayan, çocuk hariç her yaş grubuna ve bedene uygun kıyafet ve aksesuarlar da bulunuyor. Ayrıca Nillush Butik’te, Chanel, Celine, Elegance Paris, Armani, Vertigo Paris, Max Mara, Alexander Wang, Vivienne Westwood, Dior, Vakko, Netay, Neyir, Vepa gibi büyük markalara ulaşmak mümkün. Hizmet kalitesini en üst seviyede tutan Nillush Vintage, yaklaşık 500 parçadan oluşan koleksiyonu, her gün eklediği kıyafetlerle de güncellemeyi ihmal etmiyor!

