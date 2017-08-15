VICTORIA’S SECRET PODYUMUNDA PUNK RÜZGARI

MODA HABER 12 saat önce Cemre Bosnalı

Şangay’da yapılacak defileye sayılı günler kala, Victorias’s Secret ve Balmain işbirliğinden oluşan koleksiyonun detayları geldi!

Victoria’s Secret bu sene bir ilke imza atarak Fransız moda evi Balmain ile bir işbirliği yaptığını sizlere duyurmuştuk. 28 Kasım’da Şangay’da düzenlenecek olan defilede karşımıza çıkacak bu iç çamaşırlarından, detaylar gelmeye başladı bile. İç çamaşırlarına baktığımızda Balmain’in kreatif direktörü Olivier Rousteing, houte couture detaylarını farklı dokunuşlarla zenginleştirerek punk-rock bir konsept sunduğunu görüyoruz. Detayların ön planda olduğu koleksiyonda grafiti yansımaları ve siyah renk yoğunluğu konseptin temelini oluşturuyor. Defile sonrasında mağazalarda satışa sunulacak koleksiyonun yok satacağına eminiz!

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