VICTORIA BECKHAM’DAN SPORTİF HAREKET

MODA HABER 12 saat önce Timur Can Ersoy

İngiliz spor markası Reebok, Victoria Beckham ile özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

İmza attığı her tasarımla kalbimizi feth eden Victoria Beckham, Reebok ile egzersiz yapmaya yönelik kıyafet ve ayakkabılardan oluşan bir koleksiyon hazırladığını duyurdu. Önümüzdeki yılın sonlarına doğru çıkacak olan bu girişim moda dünyasının yaratıcı duruşunu yeni nesil performans geliştirici detaylarla bir araya getiren bir girişim olacak. Instagram’dan Boston’daki Reebok mağazasının önünde post paylaşan Beckham, postun altına “Reebok’la yaptığım yeni ortaklığı duyurmaktan heyecanlıyım!” diye not düştü. Victoria’nın bu heyecanına tüm hayranları da ortak olacak diye düşünüyoruz ve sabırsızlıkla beklemeye devam ediyoruz.

Day one x VB #ReebokxVictoriaBeckham @reebok Victoria Beckham (@victoriabeckham)’in paylaştığı bir gönderi ( 8 Kas 2017, 12:10 PST )

Excited to announce my new partnership with @reebok! Stay tuned and head to my website and subscribe for updates! x VB #ReebokxVictoriaBeckham Victoria Beckham (@victoriabeckham)’in paylaştığı bir gönderi ( 8 Kas 2017, 09:46 PST )



YAZI TİMUR CAN ERSOY