VETEMENTS’IN AMERİKAN RÜYASI

MODA HABER 9 saat önce

Vetements’dan Tommy Hilfiger ile sansasyon yaratacak bir işbirliği daha geliyor.

Dilimizden düşmeyen, Instagram’ın gözde markası Vetements bu sefer de Amerika’nın köklü markalarından Tommy Hilfiger ile işbirliğine gidiyor. Tommy Hilfiger bu işbirliğini iki markanında logosunun bulunduğu kırmızı bir sweat-shirt resmiyle Instagram hesabından duyurdu. Koleksiyon hakkında yorum yapan Hilfiger “Bu lüks sokak giyimi. Kimse bunda Demna ve Guram Gvasalia kadar iyi değil.” dedi. Gri, lacivert, kırmızı ve fuşya renklerinde olan koleksiyon, Vetements ‘ın alameti farikası olan oversized sweat-shirtler, kısa kollu t-shirtler, çorap ve berelerden oluşacak. Daha önce Champion, Levi’s gibi markalarla işbirliği yapan Vetements, önümüzde ki sezonda çok konuşulacak gibi duruyor. Koleksiyon Şubat ayında Barney’s, Colette, Harrods gibi büyük mağazalarda satışa çıkacak.