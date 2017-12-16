VERSACE’NİN YENİ KAMPANYASI YOLDA

MODA HABER 1 gün önce Ezgi Şuekinci

“Herkes Versace’yi konuşuyor!”

İkonik marka Versace, hazırlığını yaptığı İlkbahar/Yaz 2018 kampanyasının tanıtımlarına şimdiden başladı. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabi üzerinden, kampanyaya dair ilk görüntüleri yayınlamaya başlayan markanın paylaşımları devam ediyor. “Versace Tribute” ismini verdiği yeni kampanyası için Naomi Campbell, Christy Turlington, Raquel Zimmermann, Natalia Vodianova, Irina Shayk, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Cara Taylor, Kaia Gerber ve Grace Elizabeth gibi yakından tanıdığımız isimlerle anlaşan Versace, moda dünyasını ayağa kaldıracak bir proje hazırlığında olduğunun da sinyallerini veriyor.

Amerikalı fotoğrafçı Steven Meisel’in objektifindan çıkan şahane görüntülerden aldığımız ipuçlarına göre, yeni koleksiyon 90’lar esintili olacak. Moda dünyasının efsane isimlerinden Gianni Versace’ye minnet niteliğini de üstlenen “Versace Tribute” kampanyasına dair, yeni bir video yayınlayan Versace, güçlü sloganını da duyurmuş oldu; “Everyone is talking about Versace!”

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ