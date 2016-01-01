VANS’DEN İKİ FARKLI İŞBİRLİĞİ

MODA HABER 1 gün önce

Ünlü kaykay ayakkabısı üreticisi Vans, Marc Jacobs ve Opening Ceremony ile işbirliği yapıyor.

Sokak modasının göz bebeği Vans’den hemen tükenebilecek iki yeni kapsül koleksiyon geliyor. Mart ayında Opening Ceremony ile yaptıkları simli koleksiyonun ardından, Vans, 2016’da Opening Ceremony ile beraber çıkardıkları Qi Pao kapsül koleksiyonunu tekrar satışa çıkardı. Geleneksel Çin kültüründe ki qipao elbiselerin desenlerinden ilham alınarak üretilen lastik ayakkabı koleksiyonunun dört rengi bulunuyor.

Diğer işbirliği ise, New York merkezli Marc Jacobs ile. Tamamen özel üretim olan koleksiyonda, Marc Jacobs seçtiği çeşitli sanatçılara tasarlattırdıkları slip-on modeli lastik ayakkabıları tanesi 125 Dolara satışa sunucak. Sadece 200 adet bulunan bu Vans’ler, Marc Jacobs x Sharpie işbirliğinde ki renkli marker kalemler ile satılacak.

YAZI DİLARA YILMAZ