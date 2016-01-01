VANS, SONBAHARDA SOKAKLARI ATEŞE VERECEK!

MODA HABER 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Özgün tasarımlarıyla bilinen Vans, yeni koleksiyonu ile tutkunlarının gönlünü fethedecek!

Spor ayakkabısı, giyim ve aksesuar markası Vans ile ünlü kaykay dergisi Thrasher Magazine yepyeni bir anlaşmaya imza atıyor. Kaykaycıların yazı üssü Thrasher Magazine’in efsaneleşen alev logosunu koleksiyonuna taşıyan Vans, sonbaharda sokakları kasıp kavurmaya hazırlanıyor.

Oldukça geniş bir ürün gamına sahip olan Thrasher koleksiyonunda, Vans tutkunlarının gözdesi olan 5 klasik Pro Skate ayakkabıları da dahil olmak üzere şapka, çanta ve tişört tasarımları ve sezon başında çıkan UltraRange Pro, Sk8-Hi Pro ve Slip-On Pro modelleri bulunuyor. Koleksiyondaki her ayakkabı, Vans’in Pro Skate teknolojisiyle üretilirken, Pro Skate koleksiyonunda yer alan ayakkabılar, UltraCush Lite ve UltraCush HD bilek stilini ve DURACAP taban modelini birleştirerek Vans tutkunlarının ayaklarına konforu getiriyor. Trasher logolu ayakkabı ve tişörtlerin yanı sıra, Sturdy Strecth esneklik teknolojisi ve SILVADUR anti-bakteriyel kumaşla hazırlanan Chino pantolonlar ile zımba ve pul detayları da göze çarpıyor.

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