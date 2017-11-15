VAKKORAMA’DAN SICAK BİR KAMPANYA

MODA HABER 4 saat önce Ezgi Şuekinci

Vakkorama, Give’n Get isimli sıcacık bir kampanyaya imza atıyor!

Türkiye’nin en genç moda markası Vakkorama, 2 ocak’ta başlattığı Give’n Get kampanyası ile kullanılmayan dış giyim ürünlerini topluyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Siz de bu anlamlı kampanyaya destek vermek istiyorsanız, en yakın Vakkorama mağazasını ziyaret ederek Give’n Get sepetine bir dış giyim ürünü bırakabilir ve bu paylaşımın bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca Vakkorama, kaban vb. dış giyim ürünü bağışı yapanlara, benzeri ürün alışverişlerinde mevcut indirime ek %10 indirim de hediye ediyor.

Detaylı bilgi için www.vakkorama.com.tr adresine gidebilirsiniz.

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